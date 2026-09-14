На МФМ показали делающего астрологические прогнозы робота

На Международном фестивале молодёжи (МФМ) показали делающего астрологические прогнозы робота. По словам гуманоида, для предсказания ему нужно «раскрыть чакры, активировать инфракрасный порт и войти в астрал» сообщает корреспондент RT Георгий Бабаян.