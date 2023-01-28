Фейков нет. Только достоверные новости

7 757 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Русский
    Клинцевич, ты сука и провокатор. Ты ублюдок сам эти танки считал? Собирись и иди уничтожать эти танки, герой. Пиздеть...ЯДЕРНАЯ ВОЙНА НАЧ...
  • Людмила Петрухина (Цыганкова)
    России выходить из  ВОЗ надо было  еще вчера.БУДЕТ ХУЖЕ, ЧЕМ К...

Украина должна отвоевать сухопутный коридор в Крым – западные СМИ

Украина должна отвоевать сухопутный коридор в Крым – западные СМИ

  Запад продолжает наращивать поставки вооружений на Украину, все больше втягиваясь в военный конфликт – если раньше российские эксперты и аналитики скептически оценивали возможности поставок БМП и танков Киеву, то сейчас это стало реальностью.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх