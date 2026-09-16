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Регионы России

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Палата представителей США одобрила законопроект о введении новых санкций против России

Палата представителей США одобрила законопроект о введении новых санкций против России

Законопроект ранее был одобрен Сенатом США 7 августа, что открывает путь к его дальнейшему продвижению в законодательной процедуре.

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