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Кузнецов о «Сибири»: «Можно по норкам разбежаться, а можно, наоборот, собраться. Не имеем права так играть. Нам все разжевывают, а мы не исполняем»

Нападающий « Сибири » Евгений Кузнецов высказался о поражении от минского « Динамо » (1:4) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

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