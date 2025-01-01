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Норвич Сити – Ковентри – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Чемпионшип, 4 января 2025

Норвич Сити – Ковентри – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Чемпионшип, 4 января 2025

В субботу, 4 января, сыграют Норвич Сити и Ковентри в матче 26 тура Чемпионшипа. Лови фрибет 3 000₽ для ставки на этот матч Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.

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