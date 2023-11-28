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Мировое обозрение

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Спорный Кавказ: клубок интересов Армении, Азербайджана, Америки, России, Израиля и Ирана

Спорный Кавказ: клубок интересов Армении, Азербайджана, Америки, России, Израиля и Ирана

Большая часть этнических армян, которые когда-то жили в армянском анклаве Нагорный Карабах на территории Азербайджана, и составлявшие 25-30% христианского населения Азербайджана, в сентябре покинули свои дома в поисках убежища на армянских землях, остающихся вне контроля Азербайджана.

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