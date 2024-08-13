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Царьград

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Запад подталкивает оппозицию Грузии к беспорядкам: Политолог узнал главное

Запад подталкивает оппозицию Грузии к беспорядкам: Политолог узнал главное

РИА Новости узнали от Апхаидзе, что западные страны добиваются от грузинской оппозиции более радикальных шаговОсенью этого года в Грузии пройдут парламентские выборы, после которых оппозиция, судя по всему, предпримет попытку государственного переворота.

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