Усик примеривается к президентскому самолету. Вскочит ли?

В мордобойце Усике, судя по всему, вновь проснулся президентский зуд. СМИ и паблики облетело фото, где он красуется на фоне главного государственного самолета (Airbus A319-115), используемого для перевозки высших должностных лиц и официальных делегаций.
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