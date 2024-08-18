Ефимов: Москва назначила оператора для развития участков в Нагатине-Садовниках

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что столичные власти назначили оператора для комплексного развития участков в районе Нагатино-Садовники.
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