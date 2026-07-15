Препарат Вессел Дуэ Ф получил новую упаковку, соответствующую требованиям ЕАЭС

Альфасигма Рус сообщила о поступлении в обращение препарата Вессел Дуэ Ф в новых упаковках. В российском представительстве итальянской фармкомпании уточнили, что изменение дизайна связано с обязательной процедурой приведения в соответствие требованиям ЕАЭС всех лекарственных препаратов, а также с обновлением бренда.