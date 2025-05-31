КамАЗ впервые показал автобус с российским 9-ступенчатым «автоматом» от Aurus

Ранее появились данные о том, что отечественный 9-ступенчатый «автомат» КАТЕ, использующийся в люксовых автомобилях Aurus, решили тестировать на автобусах, а сейчас КамАЗ показал такой автобус: НефАЗ-5299 с российским гидротрансформатором показали заместителю председателя правительства РФ Денису Мантурову вместе с особым тягачом КамАЗ без педалей.