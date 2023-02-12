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Мартен Фуркад: «Лагрейд бросал вызов Йоханнесу Бо два года назад, Фийон-Майе – в прошлом году, а сейчас нет никого. Это сольный концерт»

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад оценил успехи норвежца Йоханнеса Бо в нынешнем сезоне.

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