ВСУ бросили на «мясной штурм» под Курском отряды экс-заключенных

ТАСС: ВС России под Курском уничтожили штурмовые группы ВСУ из экс-заключенных Командование Вооруженных сил Украины перебросило штурмовые отряды из бывших заключенных на «мясной штурм» вблизи госграницы в Курской области, сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах.