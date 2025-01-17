ВСУ бросили на «мясной штурм» под Курском отряды экс-заключенных

ТАСС: ВС России под Курском уничтожили штурмовые группы ВСУ из экс-заключенных Командование Вооруженных сил Украины перебросило штурмовые отряды из бывших заключенных на «мясной штурм» вблизи госграницы в Курской области, сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах.
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