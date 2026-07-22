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Госдума предложила наделить правительство правом регулировать цены на топливо

Госдума предложила наделить правительство правом регулировать цены на топливо

Законопроект от КПРФ предлагает дать правительству право устанавливать предельные розничные цены на моторное топливо и продукты нефтепереработки на срок до 90 дней, чтобы стабилизировать рынок и предотвратить спекуляции.

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