Госдума предложила наделить правительство правом регулировать цены на топливо

Законопроект от КПРФ предлагает дать правительству право устанавливать предельные розничные цены на моторное топливо и продукты нефтепереработки на срок до 90 дней, чтобы стабилизировать рынок и предотвратить спекуляции.
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