Microsoft начала перенос библиотеки оригинальной Xbox на ПК и портативные консоли

Microsoft объявила о запуске программы Xbox Backward Compatibility on PC, которая позволяет запускать игры с оригинальной Xbox 2001 года на компьютерах и портативных игровых устройствах, включая ROG Xbox Ally и ROG Xbox Ally X.
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