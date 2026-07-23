Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 767 подписчиков

Microsoft начала перенос библиотеки оригинальной Xbox на ПК и портативные консоли

Microsoft начала перенос библиотеки оригинальной Xbox на ПК и портативные консоли

Microsoft объявила о запуске программы Xbox Backward Compatibility on PC, которая позволяет запускать игры с оригинальной Xbox 2001 года на компьютерах и портативных игровых устройствах, включая ROG Xbox Ally и ROG Xbox Ally X.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии