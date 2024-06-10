Самолеты ВСУ впервые атаковали цель в России

Британские власти сообщили, что ВВС Украины нанесли первый в истории удар по российской территории. По данным британского телеканала Sky News, целью атаки был командный пункт Вооруженных сил России в Белгородской области.
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