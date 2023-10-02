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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Крыльев» Горшков после 4:0: «Спартак» — гранд нашего футбола. Настраивались максимально. У них на кого ни посмотришь — все исполнители и мастера»

Защитник «Крыльев» Горшков после 4:0: «Спартак» — гранд нашего футбола. Настраивались максимально. У них на кого ни посмотришь — все исполнители и мастера»

Накануне самарцы разгромили красно-белых (4:0) в 10-м туре Мир РПЛ. «Настраивались максимально. «Спартак» — гранд нашего футбола.

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