Российская армия и Шойгу побеждают и в реальной, и в виртуальной схватке

Конец года – традиционное время для подведения итогов, в том числе и в военной сфере. Можно с уверенностью сказать, что, сорвав украинское контрнаступление, Вооружённые силы и Минобороны РФ выполнили главную задачу 2023 года.
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