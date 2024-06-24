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ВСУ начали новую волну ударов по мирным гражданам в российских регионах

ВСУ начали новую волну ударов по мирным гражданам в российских регионах

Российские военные продолжают совершать удары по энергетическим и нефтяным объектам, аэродромам на территории Украины, в связи с чем ВСУ начали новую волну ударов по мирным гражданам в российских регионах.

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Комментарии
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валерия
Когда же этот гегемон проклятый провалится в тар-тарары. Не ускорить ли  возмущение вулкана Йеллоустоун? И никаких бомб и снарядов не нужно!
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