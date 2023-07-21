АвтоВАЗ наказал московских дилеров за завышенные цены на Lada Vesta NG

Три московских дилера АвтоВАЗа — «Автогермес», «Торгмаш» и «Техинком» — подверглись коммерческим санкциям со стороны АвтоВАЗа из-за завышения цен на автомобили Lada, о чем сообщил официальный представитель российского автозавода РИА Новости.