https://tvzvezda.ru/news/202527835-I46Rg.html?utm_referrer=m. Задержанная женщина-агент СБУ призналась, что должна была заложить взрывное устройство в кабинете российского военнослужащего в Севастополе, следует из видеозаписи допроса, опубликованной ЦОС ФСБ России.
Задержанная в Севастополе агент СБУ получила $1000 в качестве аванса
Комментарии
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НК
Наталия Курицына
Не надо вешать. Нужно отдать их нам, матерям у которых ребята воюют на донецке. И мы порвем их на мелкие кусочки, прилюдно. А повесить - это гуманно для этих шлюх. И просто. А уж посадить и оставить жить- вообще благотворительность
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15 час.
НС
Наталья Середа
Наталья Курицына👍👍👍👍👍❤️
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10 час.
Авас Анекак
повесить
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4 час.
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