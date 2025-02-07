Задержанная в Севастополе агент СБУ получила $1000 в качестве аванса

НК

Наталия Курицына

Не надо вешать. Нужно отдать их нам, матерям у которых ребята воюют на донецке. И мы порвем их на мелкие кусочки, прилюдно. А повесить - это гуманно для этих шлюх. И просто. А уж посадить и оставить жить- вообще благотворительность