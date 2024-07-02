В Красноярске люди сорвались в шахту лифта

Правоохранителям поступила информация о падении двоих рабочих в шахту лифта с 7 этажа строящегося административного здания по улице Судостроительная города, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на данные региональные ГСУ СК РФ.
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