PayPal приостанавливает работу в России

PayPal Holdings сообщила о приостановке работы в России, сославшись на «текущие обстоятельства». Таким образом, PayPal Holdings присоединилась к уже большому количеству финансовых и технологических компаний, которые уже приостановили или сообщили о намерении приостановить свою деятельность в России (или в России и Белоруссии).