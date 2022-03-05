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PayPal приостанавливает работу в России

PayPal приостанавливает работу в России

PayPal Holdings сообщила о приостановке работы в России, сославшись на «текущие обстоятельства». Таким образом, PayPal Holdings присоединилась к уже большому количеству финансовых и технологических компаний, которые уже приостановили или сообщили о намерении приостановить свою деятельность в России (или в России и Белоруссии).

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