Сборная Нидерландов вырвала победу у турок и стала последним полуфиналистом Евро-2024

Голландские футболисты обыграли сборную Турции в 1/4 финала чемпионата Европы – 2:1. У турок не играл дисквалифицированный Мерих Демирал, зато вернулся в состав Хакан Чалханоглу, пропускавший 1/8 финала из-за желтых карточек.
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