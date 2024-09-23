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Подсчитаны ежедневные траты студентов на обеды

Подсчитаны ежедневные траты студентов на обеды

«Купер»: большинство российских студентов тратят на обед не больше 500 рублей Большинство российских студентов признались, что стоимость их обеда не превышает 500 рублей, показал опрос сервиса доставки из магазинов и ресторанов «Купер» и компании онлайн-исследований «ОнИн».

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