Петровский парк
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Петровский парк

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В эту субботу, 20 апреля, пройдет второй общегородской субботник в парке-усадьбе «Михалково»

В эту субботу, 20 апреля, пройдет второй общегородской субботник в парке-усадьбе «Михалково»

«В эту субботу, 20 апреля, пройдет второй общегородской субботник в парке-усадьбе «Михалково». 20 апреля в 9:00 приглашаем вас в парк-усадьбу «Михалково», чтобы вместе привести его в порядок и сделать еще красивее.

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