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Капризная "Светка"

Капризная "Светка"

13 апреля 1940 года на вооружение Красной Армии была принята одна из самых знаменитых винтовок Второй мировой войны Великая Отечественная война сделала легендами многие образцы отечественного оружия и вооружения: танк Т-34, пушку ЗиС-3, штурмовик Ил-2, пистолет-пулемет ППШ, ручной пулемет ДП-27, пистолет ТТ… В этом длинном ряду достойное место занимает и самозарядная винтовка СВТ-40, принятая на вооружение РККА 13 апреля 1940 года постановлением Комитета обороны при Совнаркоме СССР.

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