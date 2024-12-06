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Проблемы на пути: почему первый боевой ледокол 'Иван Папанин' до сих пор не спущен на воду?

Проблемы на пути: почему первый боевой ледокол 'Иван Папанин' до сих пор не спущен на воду?

Флагманский ледокол проекта 23550 "Иван Папанин": надежды, вызовы и реальное положение дел В последние недели в информационном пространстве появились слухи о возможной задержке передачи нового ледокола проекта 23550 "Иван Папанин" российскому флоту.

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