Проблемы на пути: почему первый боевой ледокол 'Иван Папанин' до сих пор не спущен на воду?

Флагманский ледокол проекта 23550 "Иван Папанин": надежды, вызовы и реальное положение дел В последние недели в информационном пространстве появились слухи о возможной задержке передачи нового ледокола проекта 23550 "Иван Папанин" российскому флоту.
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