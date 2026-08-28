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Путин оценил передовые российские проекты на выставке "Знай наших"

Путин оценил передовые российские проекты на выставке "Знай наших"

РИА Новости/Кирилл Зыков Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Нижний Новгород 28 августа посетил выставку технологических компаний – участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших".

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