Путин оценил передовые российские проекты на выставке "Знай наших"

РИА Новости/Кирилл Зыков Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Нижний Новгород 28 августа посетил выставку технологических компаний – участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших".
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