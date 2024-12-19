19 декабря 2024 года в эфир выйдет программа "Итоги года с Владимиром Путиным". У всех нас есть возможность задать вопрос президенту.
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19 декабря 2024 года в эфир выйдет программа "Итоги года с Владимиром Путиным". У всех нас есть возможность задать вопрос президенту.