Павел Меньщиков принял участие в парламентских слушаниях на тему развития предпринимательства в России

В составе делегации от Тюменской области и с коллегами – Уполномоченными по защите прав предпринимателей в РФ Павел Меньщиков принял участие в парламентских слушаниях на тему: «Развитие малого и среднего предпринимательства в РФ: задачи, перспективы, законодательное обеспечение», которые прошли под председательством Председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ Вячеслава Володина.