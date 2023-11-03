Павел Меньщиков принял участие в парламентских слушаниях на тему развития предпринимательства в России

В составе делегации от Тюменской области и с коллегами – Уполномоченными по защите прав предпринимателей в РФ Павел Меньщиков принял участие в парламентских слушаниях на тему: «Развитие малого и среднего предпринимательства в РФ: задачи, перспективы, законодательное обеспечение», которые прошли под председательством Председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ Вячеслава Володина.
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