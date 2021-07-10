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Своим надо платить достойно, тогда и вороватых гастарбайтеров нанимать не придётся

Своим надо платить достойно, тогда и вороватых гастарбайтеров нанимать не придётся

ан сила правды Маленькая хитрость либерального рынка труда. Добрый день мои уважаемые читатели и подписчики.

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Яна
Автору надо понять для чего он работает... Слишком много претензий!Если хочется определённого уровня жизни, достигай с помощью востребованности и своей квалификации. К труду сейчас никто не принуждает, за тунеядство к ответственности не привлекают. Относительно гастарбайтеров автор тоже заблуждается - вороватых среди них вряд ли можно найти. И надо сказать, трудятся на совесть. Если только помимо работы... Но и среди местного населения таких хоть отбавляй...
Николай Петров
Гастерам сложно воровать. Нужен сбыт. А нашим проще. Если не продаст, то для дачи пригодится.
Яна
Верно
Альбина Колесникова
вот это правильно свои тоже не пропустят чтобы не украсть.
Владимир Домнин
Тезис правильный, да решение, пока будет ЕР у власти, сложно найти. Пусть автор сначала организует предприятие, наладит нормальную работу с достойными выплатами, вот тогда и почитаем.
ГусЕна
Чего яйцы свои тухлые развалил? Иди, создай предприятие и плати. Смотркть он собрался, Гнида
Василий Шафранов
У дебильных кремлеботов всегда с умом туго или только сегодня обострение случилось?
ГусЕна
Квася, сколько человек ты и Вова Домнин нанимаете людей в день? А в неделю? Можете поделиться? Или только помелом трепать?
Василий Шафранов
Мне никого не надо нанимать. Все что нужно по квартире я сам делаю. А фабрики и заводы строить - дело государства, если оно хочет быть сильным и независимым.
ГусЕна
Квася, а ублюдка сам делал или кто из государства?:)))
Александр Александров
Экономика... прибыль... деньги... Всё остальное - словеса и сотрясение воздухов.
Наталья Иванова
К сожалению, так оно и получается. Если сотрудникам Сбербанка платят мало (по их мнению), то и увеличивается количество мошенничества... Уже доподлинно известно, что в схемах по отъему денег у населения затянуты не только криминальные ячейки (включая зону), но и операторы Банка, которые сливают базу данных. Хотя если бы они получали очень достойную зарплату, проблема бы осталась. Сколько волка не корми, все в лес смотрит...
Алексей Смирнов
Единая система оценки труда. только это может заставить многих спекулянтов и мошенников - собственникоы средств производства раскошелиться на наёмных работников.
Александр Пятнистый
Откровенный бред. В купленной квартире строительную часть ремонта (кроме потолков) делали таджики. Сделали великолепно. Натяжной потолок делали русские (цена заказа перевалила за 120 тыров. Какую же халтуру они сляпали- потолок по сути, нужно переделывать...Тут вопрос не в том, кому больше платить, а в честности и порядочности. Впрочем, объективности ради, порядочности всем стоит занять...

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