Своим надо платить достойно, тогда и вороватых гастарбайтеров нанимать не придётся

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕСвоим надо платить достойно, тогда и вороватых гастарбайтеров нанимать не придётся ан сила правды Маленькая хитрость либерального рынка труда. Добрый день мои уважаемые читатели и подписчики.Вернуться к статье145НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЯЯнаАвтору надо понять для чего он работает... Слишком много претензий!Если хочется определённого уровня жизни, достигай с помощью востребованности и своей квалификации. К труду сейчас никто не принуждает, за тунеядство к ответственности не привлекают. Относительно гастарбайтеров автор тоже заблуждается - вороватых среди них вряд ли можно найти. И надо сказать, трудятся на совесть. Если только помимо работы... Но и среди местного населения таких хоть отбавляй...Николай ПетровГастерам сложно воровать. Нужен сбыт. А нашим проще. Если не продаст, то для дачи пригодится.ЯЯнаВерноАльбина Колесниковавот это правильно свои тоже не пропустят чтобы не украсть.Владимир ДомнинТезис правильный, да решение, пока будет ЕР у власти, сложно найти. Пусть автор сначала организует предприятие, наладит нормальную работу с достойными выплатами, вот тогда и почитаем.ГусЕнаЧего яйцы свои тухлые развалил? Иди, создай предприятие и плати. Смотркть он собрался, ГнидаВасилий ШафрановУ дебильных кремлеботов всегда с умом туго или только сегодня обострение случилось?ГусЕнаКвася, сколько человек ты и Вова Домнин нанимаете людей в день? А в неделю? Можете поделиться? Или только помелом трепать?Василий ШафрановМне никого не надо нанимать. Все что нужно по квартире я сам делаю. А фабрики и заводы строить - дело государства, если оно хочет быть сильным и независимым.ГусЕнаКвася, а ублюдка сам делал или кто из государства?:)))Александр АлександровЭкономика... прибыль... деньги... Всё остальное - словеса и сотрясение воздухов.Наталья ИвановаК сожалению, так оно и получается. Если сотрудникам Сбербанка платят мало (по их мнению), то и увеличивается количество мошенничества... Уже доподлинно известно, что в схемах по отъему денег у населения затянуты не только криминальные ячейки (включая зону), но и операторы Банка, которые сливают базу данных. Хотя если бы они получали очень достойную зарплату, проблема бы осталась. Сколько волка не корми, все в лес смотрит...Алексей СмирновЕдиная система оценки труда. только это может заставить многих спекулянтов и мошенников - собственникоы средств производства раскошелиться на наёмных работников.Александр ПятнистыйОткровенный бред. В купленной квартире строительную часть ремонта (кроме потолков) делали таджики. Сделали великолепно. Натяжной потолок делали русские (цена заказа перевалила за 120 тыров. Какую же халтуру они сляпали- потолок по сути, нужно переделывать...Тут вопрос не в том, кому больше платить, а в честности и порядочности. Впрочем, объективности ради, порядочности всем стоит занять...Комментировать
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