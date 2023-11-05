Бойцы заряжены и готовы газовать: мощные бои ММА увидят уссурийцы

В Уссурийске развернулся Международный фестиваль смешанных боевых единоборств (18+). В воскресенье, 5 ноября, ценители зрелищных поединков станут свидетелями жесткого противостояния бойцов по комплексному единоборству и ММА.
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