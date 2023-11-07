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Женщин, отказавшихся от аборта, предложили поощрять за передачу детей государству

Женщин, отказавшихся от аборта, предложили поощрять за передачу детей государству

Соответствующая инициатива направлена Татьяне Голиковой В Госдуме предложили финансово поощрять женщин, которые отказались от аборта и решили родить ребенка с последующей передачей его на воспитание государству, сообщает РИА Новости.

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