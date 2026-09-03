Санкции России выгодны? Ответ экономиста может удивить. Всё не так, как некоторым казалось

Санкции задушат Россию – на Западе сомнений в этом не было. Бытовала и противоположная точка зрения. Может санкции России выгодны? Экономист, заведующий кафедрой мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью МГУ Владимир Осипов всё объяснил, и его ответ может немало удивить.
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