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Царьград

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Пять пассажиров не смогли сесть на самолёт из Новосибирска из-за нехватки мест

Пять пассажиров не смогли сесть на самолёт из Новосибирска из-за нехватки мест

Авиакомпания "Сибирь" (S7 Airlines) отказала пассажирам в воздушной перевозке. Теперь она заплатит штраф.

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