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Пресса Франции: Макрон пытается разработать инициативы, чтобы Европа не

Пресса Франции: Макрон пытается разработать инициативы, чтобы Европа не оказалась раздавлена соглашением Вашингтона и Москвы.

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