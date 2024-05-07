MediaTek представила флагманский чип Dimensity 9300+ — разогнанный Dimensity 9300 с мощным ИИ-движкомКомпания MediaTek представила флагманский процессор Dimensity 9300+, представляющий собой улучшенную версию Dimensity 9300.
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