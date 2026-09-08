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Бесцельная утилизация: министр армии США провалил реформу Пентагона и ушел

Бесцельная утилизация: министр армии США провалил реформу Пентагона и ушел

Американский военный истеблишмент завяз в политическом раздрае. Преждевременный уход в отставку министра армии США Дэна Дрисколла вскрыл внутренние центробежные процессы, которые сейчас наблюдаются в коридорах Пентагона.

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