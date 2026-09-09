Бывший генпрокурор Грузии создал подразделение и ушел на СВО на стороне России

Бывший генеральный прокурор Грузии Отар Романов-Парцхаладзе добровольно принял решение участвовать в специальной военной операции на стороне России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Русский язык не с...
- Русский язык не с...
- «Понуждение к раз...
Честь и хвала.
Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни, а нам скорее с Грузией стать более, чем друзьями. Ведь великий Сталин сын вашего народа!
Молодец!!!!!!!?
Георгий Саакадзе сказал бы ему спасибо