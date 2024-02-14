ООН: каждый пятый мигрирующий вид животных в мире находится под угрозой исчезновения

Согласно первому в истории докладу Организации Объединенных Наций о мигрирующих животных, опубликованному в понедельник, 12 февраля, больше пятой части этих видов в мире находится под угрозой исчезновения в результате изменения климата и вмешательства человека.
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