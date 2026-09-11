Дизайн и дом
Дизайн и дом
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Дизайн и дом

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Алюминиевые окна: кому подойдут и на что обратить внимание перед выбором

Алюминиевые окна: кому подойдут и на что обратить внимание перед выбором

Когда встаёт вопрос замены окон, большинство сразу вспоминает про ПВХ или дерево. Но есть ещё один материал, который незаслуженно остаётся в тени массового спроса, хотя по ряду характеристик способен дать фору привычным вариантам.

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