Трипл-дабл Дончича не спас «Даллас» от поражения в четвертом матче серии с «Оклахомой»

«Оклахома-Сити Тандер» обыграла на выезде «Даллас» и сравняла счёт в серии. В ночь на 14 мая в Далласе (штат Техас, США) прошел четвертый матч полуфинальной серии плей-офф НБА, в котором «Даллас Маверикс» принимали «Оклахома-Сити Тандер».
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