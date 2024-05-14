Трипл-дабл Дончича не спас «Даллас» от поражения в четвертом матче серии с «Оклахомой»

«Оклахома-Сити Тандер» обыграла на выезде «Даллас» и сравняла счёт в серии. В ночь на 14 мая в Далласе (штат Техас, США) прошел четвертый матч полуфинальной серии плей-офф НБА, в котором «Даллас Маверикс» принимали «Оклахома-Сити Тандер».