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Татар-информ

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Школьникам Татарстана расскажут, как мошенники придумывают истории для обмана

Школьникам Татарстана расскажут, как мошенники придумывают истории для обмана

С 14 сентября по 11 октября 2026 года в рамках проекта «Цифровой ликбез» пройдет урок по теме «Как мошенники придумывают истории для обмана?».

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