Сотрудница зоопарка сломала лопату, разнимая драку кенгуру

Работница зверинца, находящегося в городском округе Циньхуандао (провинция Хэбэй, КНР), 12 февраля была отстранена от исполнения своих обязанностей, за «поломку лопаты во время миротворческой деятельности».
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