Обыски провели у руководства трех заводов по делу о мошенничестве на ₽811 млн

Обыски прошли у руководителей трех подшипниковых заводов ООО "10 ГПЗ" (Ростов-на-Дону), ОАО "ОК-Лоза" (Сергиев Посад), ООО "ГПЗ-2 Тверь" по делу о мошенничестве при выполнении гособоронзаказа на 811 млн руб.
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