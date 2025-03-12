☀️В регионе ожидается резкое потепление до +21 градуса. Аллергики - готовимся! 12 марта воздух прогреется до +15°C, ветер — 14 м/с.
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☀️В регионе ожидается резкое потепление до +21 градуса. Аллергики - готовимся! 12 марта воздух прогреется до +15°C, ветер — 14 м/с.