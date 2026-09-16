Женщина гуляла по берегу Иртыша и нашла сокровище возрастом 3000 лет

Жительница Омской области случайно нашла в песке фрагмент древней кулайской керамики.Обычная прогулка по берегу Иртыша под Омском обернулась для Анастасии Блюм редкой археологической находкой.
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