Заявлению Генштаба ВСУ о поражении двух установок С-400 в Брянской области не поверили даже украинцы

Заявление Генштаба ВСУ об уничтожении двух пусковых установок С-400 в Брянской области в ночь на 17 сентября вызвало волну скепсиса — причем не только в России, но и среди самих украинцев.
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