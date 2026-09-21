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Медвежий угол

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Жители Подмосковья оказались шокированы тем, как их подписывала управляющая компания

Жители Подмосковья оказались шокированы тем, как их подписывала управляющая компания

Avia.pro - СМИ В подмосковных Мытищах разгорается невероятный и глубоко циничный скандал, который заставил местных жителей по-новому взглянуть на уровень сервиса в сфере ЖКХ.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя burmik
burmik

Самое страшное, что собственники без проблем смогли войти в систему. Обойти защиту. Вот вам и программное обеспечение((( Где указана вся информация о жильцах. Хорошо что мошенники не успели воспользоваться.

Профиль пользователя Alex Nемо
Alex Nемо

Один из многих признаков что пора в соответствии с законодательством проводить общее собрание жильцов и принимать решение о смене УК с отправкой копии протокола и решением в прокуратуру в качестве запроса на проведение проверки УК на предмет мошенничества и присвоения средств владельцев жилья!